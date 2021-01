Anders zo fervente Trump-bondgenoot Mitch McConnell tevreden over afzettingsprocedure

McConnell vertelde aan zijn medewerkers dat hij gelooft dat de afzettingsprocedure het makkelijker zal maken om Trump volledig uit de Republikeinse partij te krijgen, aldus ingewijden. De senator wil inzage krijgen in de motie die de Democraten hebben opgesteld en waarover morgen in het Huis van Afgevaardigden wordt gestemd. Naar verwachting zullen een tiental Republikeinen voor de motie stemmen. Volgens McConnell is het Trumps fout dat de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat hebben verloren.

Kevin McCarthy, leider van de Republikeinse minderheid in het Huis van Afgevaardigden, zou dan weer zijn Republikeinse collega’s geraadpleegd hebben over de vraag of hij Trump moet aanmanen om op te stappen, melden drie Republikeinse bronnen. McCarthy is zelf gekant tegen een impeachment van de president, maar hij is niet van plan om zijn partijleden op te dragen hoe ze over de zaak moeten stemmen. Hij is wel voorstander van een maatregel tegen Trump omwille van zijn gedrag. McCarthy contacteerde Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis, met de vraag om te stemmen over een eventuele berisping voor Trump, maar Pelosi ging niet akkoord.