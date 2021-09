Anderhalve meter binnenkort niet meer verplicht in Nederland

HET DEBAT. Moet de mondmasker­plicht volledig afgeschaft worden in ons land? Dit is jullie mening

13 september Premier Alexander De Croo (Open Vld) verklaarde gisteren bij VTM NIEUWS dat op het volgende Overlegcomité van vrijdag zal worden gepraat over de versoepeling van het dragen van een mondmasker. Is het tijd om de mondmaskerplicht volledig af te schaffen in ons land of nog niet? Eerder lieten we de experts aan het woord, nu is het jullie beurt.