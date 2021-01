“Anarchie in de Verenigde Staten”: dit schrijven internationale kranten over bestorming Capitool

The Guardian zet een foto van de rotonde van het Capitool, gevuld met pro-Trump-aanhangers die met de vlag van de president zwaaien. “Chaos wanneer pro-Trump-menige het US Capitol bestormt”, kopt de Britse krant. Daaronder wordt een citaat van president-elect, Joe Biden prominent gezet. “Onze democratie wordt aangevallen, anders dan alles wat we in de moderne tijd hebben gezien.”

“Gruwelijke en beschamende dag”

Op de voorpagina van ​​The New York Times staat de kop “Trump zet aan tot bestorming” in het groot, samen met beelden van relschoppers die de muren van het Capitool beklimmen. De krant merkt ook op dat de onrust volgens een Republikein “deel zal uitmaken van zijn nalatenschap”. “Dit is een gruwelijke en beschamende dag in de Amerikaanse geschiedenis. Een president zet relschoppers aan tot een aanval op het Capitool en om het constitutionele proces te onderbreken voor een ​​nieuwe president”, schrijft columnist Nick Kristoff.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Washington Post kopt met “Trump-aanhang bestormt Capitol” boven een enorme foto van het gebarricadeerde Huis van Afgevaardigden. Hoofdcorrespondent Dan Balz zegt dat de Amerikaanse democratie is vernederd. “In plaats van een moment van viering van vrije en eerlijke verkiezingen in de grootste democratie ter wereld, zal woensdag herinnerd worden als een dag die een beangstigend en voorspelbaar hoogtepunt bracht van twee maanden van leugens door de president.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

The New York Daily News schrijft in reuzeletters “belegering” en beschrijft woensdag als “een dag van schande” in de geschiedenis van de VS. De Britse krant Metro, Daily Express en i pakken uit met de titel “anarchie in de Verenigde Staten”.

Eerdere -blijkbaar vooruitziende- covers van het Duitse weekblad Der Spiegel worden momenteel op grote schaal online gedeeld. In juni noemde het blad Trump een “vuurduivel” en schreef dat de president “zijn land in brand steekt”. De Italiaanse krant La Repubblica beschrijft woensdag dan weer als “staatsgreepdag”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ongezien”

Bij ons kopt De Morgen met ‘Dit is Amerika’. De Standaard heeft het over ‘Aanval op Amerikaanse democratie’. De Tijd pakt uit met een grote foto van twee medewerkers van het Capitool die geëvacueerd worden en schrijft er ‘Chaos in Washington na bestorming parlement' bij. ‘Opgehitste Trump-fans bestormen Capitool’, schrijft Het Laatste Nieuws. Het Nieuwsblad zet dan weer in drukletters ‘ONGEZIEN' op de voorpagina. “Trump-aanhangers bestormen Capitool na opruiende speech”, schrijft de krant ook nog.

“Trumps erfenis”, kopt het Algemeen Dagblad in Nederland, met daarbij een foto van veiligheidsagenten die met getrokken wapens achter een gebarricadeerde deur staan in het Capitool. “Complete chaos na aanval betogers op het hart van de Amerikaanse democratie.” Ook schrijft de krant dat Trump de aanhang heeft opgehitst. Op de voorpagina van de Volkskrant prijkt dezelfde foto als in het AD. “Trump-aanhang bestormt Capitool”, staat erbij. Volgens de Volkskrant verkeert Amerika “in diepe shock door deze gewelddadige aanval op het hart van de democratie”. Het is een “letterlijke slag om de macht in VS”, aldus de krant.