ANALYSE. Zweden en Finland? Een gedroomde kans voor een gehaaide marchandeur als Erdogan

Tientallen gewonden bij schermutse­lin­gen in Jeruzalem

Tientallen Palestijnen zijn gewond geraakt bij nieuwe schermutselingen met de Israëlische politie in bezet Oost-Jeruzalem, in de nacht van maandag op dinsdag. Er werden ook Palestijnen opgepakt. De schermutselingen deden zich voor in de marge van een begrafenis van een man die nabij Haram al-Sharif, door de Joden de Tempelberg genoemd, gewond was geraakt. Dat melden Palestijnse bronnen.

15:23