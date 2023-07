ANALYSE. Zet Poetin écht de deur open voor vredesgesprekken? “Het Westen kan ook Zelensky zover krijgen”

update Vader (35) overlijdt aan verwondin­gen na ongeval in Frans waterpret­park, dochtertje (3) zwaarge­wond

Een van de twee personen die zwaargewond raakten bij een ongeval met een opblaasconstructie in een Frans waterpretpark, is overleden. Het gaat om een 35-jarige man die samen met zijn driejarige dochter in de attractie zat. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten maandag laten weten.