ANALYSE. “Zelensky steeg tijdens oorlog in Oekraïne boven zichzelf uit, Poetin maakte toch één heel grote inschattingsfout”

De Russische invasie in Oekraïne - op 24 februari exact een jaar geleden - heeft geleid tot een ongeziene breuk in de relaties tussen het Westen en Rusland, oordeelt professor Ria Laenen, Ruslandexpert aan de KU Leuven. Verder stelt de professor dat de Oekraïense president “boven zichzelf is uitgestegen” het afgelopen jaar. Volodymyr Zelensky evolueerde van een beetje een weggelachen president-acteur naar een echte oorlogspresident die uitblinkt in strategische communicatie. De Russische president Vladimir Poetin lijkt anderzijds één heel belangrijke inschattingsfout te hebben gemaakt bij zijn inval in Oekraïne. Niet dat hij dat ooit zou toegeven.

Tussen Rusland en het Westen waren er vroeger ook al spanningen. Geregeld. Wel onderhielden beide partijen immer “een soort pragmatisch partnerschap dat vooral gericht was op economische samenwerking", stelt Ruslandexpert Ria Laenen in een gesprek met Belga. "Dat leek vrij goed te werken.”

Energiebelangen

“We kunnen er niet omheen, dat partnerschap was vooral gedreven door energiebelangen”, duidt de professor. Aan westerse zijde, en dan vooral de Europese Unie, was er de vraag naar energiebevoorrading. En Rusland zag in Europa een interessante afzetmarkt voor zijn energiebronnen.



"Eigenlijk had Rusland op een niet-militaire manier heel veel geopolitieke drukkingsmiddelen ten aanzien van het Westen, net door die energierelaties", aldus de professor. "Die zijn ze nu aan het kwijtspelen." Dat is dan ook één van de redenen waarom Laenen aanvankelijk verbaasd was over de grootschaligheid van de Russische invasie in Oekraïne. Een belangrijke beweegreden van Rusland is de erkenning als een grootmacht. "Op dat vlak hebben ze dan toch in hun eigen voet geschoten", oordeelt ze.

Breuk

De professor wijst erop dat in het verleden het economisch partnerschap ook al onder druk kwam te staan. "Telkens keerde men heel snel terug naar business as usual. Dat lijkt nu helemaal niet het geval te zijn. Dat is voor mij een van de redenen om toch wel over een breuk te spreken", zegt ze.

Laenen haalt als voorbeeld ook de situatie in Duitsland aan. Binnen de Europese Unie bestond heel wat controverse over de zogenaamde Nord Stream-gaspijpleidingen tussen Duitsland en Rusland, die vanwege de Duitse economische belangen toch werden aangelegd. "Als je ziet dat Duitsland op dit moment helemaal geen gas meer importeert uit Rusland, kan je niet anders dan over een breuk spreken.”

Kandidaat-lid van NAVO en EU

Door diezelfde Russische invasie is Oekraïne nu kandidaat om lid te worden van zowel de NAVO als de EU, een opvallende situatie. "Een paar jaar geleden had werkelijk niemand gedacht dat we ooit in dat scenario zouden zitten, dat leek onrealistisch.”

Laenen hoorde in dat verband overigens van zowel Oekraïense als EU-vertegenwoordigers dat de Oekraïners een onrealistisch verwachtingspatroon hebben en geeft Brussel daarom de raad om transparanter te communiceren. "Dat is een advies dat ik al heel lang geef, nog voor de context van deze oorlog. De Europese Unie heeft er een handje van weg om die landen in het oostelijk partnerschap, en dan heb ik het niet alleen over Oekraïne, verwarrende signalen te sturen. Dat creëert onrealistische verwachtingen en het zou niet de eerste keer zijn dat zo ook een voedingsbodem ontstaat voor een anti-EU-stemming, omdat mensen zich bedrogen voelen door verwachtingen die niet worden ingevuld.”

Quote Ik vraag me af welke gepokte en gemazelde westerse leider op deze manier met zo’n situatie zou zijn omgegaan Ruslandexpert Ria Laenen (KU Leuven)

“Zelensky steeg boven zichzelf uit”

Door de Russische invasie in Oekraïne is de Oekraïense president Volodymyr Zelensky intussen boven zichzelf uitgestegen en heeft hij zichzelf “ontpopt tot een echte oorlogspresident”, stelt de Ruslandexpert. “Ik vraag me af welke gepokte en gemazelde westerse leider op deze manier met zo’n situatie zou zijn omgegaan.”

Zelensky is sinds mei 2019 president van Oekraïne. Hij heeft een verleden als acteur en comedian. “Vanaf het ogenblik dat hij tot president werd verkozen, werd er nogal smalend over hem gedaan. Er werd ook niet veel geloofd van zijn verkiezingsbeloftes en zijn nogal vaag programma”, duidt Laenen. De professor wijst wel op één erg belangrijk element bij zijn verkiezing: “Hij komt van buiten het politieke establishment, dat het de afgelopen decennia behoorlijk heeft verkorven in Oekraïne.”

Door de oorlog in zijn land schaarden de mensen die niet op hem gestemd hebben of kritisch stonden tegenover zijn beleid, zich toch ook achter Zelensky. Volgens Laenen ontpopte Zelensky zich tot een echte oorlogspresident. Mogelijk leidde zijn politieke onervarenheid tot keuzes die een politiek beslagen iemand niet zou hebben gemaakt, maar die wel in zijn voordeel hebben gespeeld. “Dat is een mogelijke interpretatie”, aldus de professor.

Poetin omringd door ja-knikkers

De Ruslandexpert stelt ook nog dat Zelensky uitblinkt in strategische communicatie. Zo is de Oekraïense president erg aanwezig op allerlei socialemediakanalen, spreekt hij dagelijks zijn bevolking toe in videoboodschappen en bezoekt hij getroffen gebieden. “Dat is iets waar men overal in de wereld naar kijkt. Dit is een voorbeeld van hoe een overheid moet communiceren in crisissituaties.”

Een andere situatie in het Kremlin in Moskou, bij de Russische president Vladimir Poetin. “Ik denk dat we hier het effect zien van een man die al zo lang aan de macht is dat hij steeds een stelletje jaknikkers rondom zich heeft, die ook aarzelen om tegenwerpingen te formuleren”, zegt Laenen. Ze maakt daarbij de vergelijking met de Sovjetleider Jozef Stalin, die een heel beperkte kring van vertrouwelingen had die geen kritiek durfden te uiten op voorgestelde beleidsplannen.

Quote Bijna een jaar later kunnen we wel vaststel­len dat Poetin niet over een correct beeld beschikte van waar het Russische leger toe in staat was. Dat is toch een heel grote inschat­tings­fout geweest Ruslandexpert Ria Laenen (KU Leuven)

Plannetje van Russen mislukt

Het heeft er alle schijn van dat de aanvankelijke Russische plannen een snelle regimewissel in Kiev inhielden, net als zo snel mogelijk de controle verwerven over de Oekraïense hoofdstad en de belangrijkste strategische steden.

“Mijn eerste reactie was meteen dat dat een heel onrealistisch plan was. Dat uitvoeren op korte tijd, was misschien wel een mogelijkheid, maar hoe zou Rusland dat dan bestendigen? Ik kan me echt niet voorstellen hoe ze de controle zouden proberen te verwerven over dat hele Oekraïense grondgebied, maar dat leek wel daadwerkelijk het plan te zijn”, zegt Laenen.

“We kunnen natuurlijk niet in het hoofd van Poetin kijken en we weten niet op basis van welke informatie hij die beslissingen heeft genomen”, aldus de professor. Volgens haar zullen we daarover ook nooit echt duidelijkheid krijgen. “Bijna een jaar later kunnen we wel vaststellen dat hij niet over een correct beeld beschikte van waar het Russische leger toe in staat was. Dat is toch een hele grote inschattingsfout geweest.”

Machtspositie van Poetin

Enerzijds staat Poetin bijna geïsoleerd aan de top van de machtspiramide, anderzijds is gebleken dat hij niet de man is van grootse militaire inzichten, oordeelt de professor. Komt daar nog bij dat het Russische leger met endemische corruptie kampt, zodat de zaken ook helemaal niet lopen zoals het zou moeten. “Dat is ook in het nadeel van Poetin gebleken.”

Hoe sterk staat Poetin dan nog aan het roer in het Kremlin? “We weten gewoon niet wat er zich binnen die Kremlinmuren afspeelt. Hij heeft een enorm gezichtsverlies geleden, maar ik vind het toch opvallend dat bijna een jaar later niemand in die hoogste machtsregionen zich heeft uitgesproken tegen Poetin, of een poging heeft ondernomen een paleisrevolutie op het getouw te zetten”, stelt ze. Volgens haar is zijn machtspositie zeker zwakker dan voor de invasie, maar staat hij nog steeds behoorlijk sterk.

Quote Die fricties komen de man aan de top, Poetin dus, wel goed uit. Het is niet de eerste keer dat hij zou proberen verschil­len­de groeperin­gen tegen elkaar uit te spelen, maar zelf buiten schot blijft in die machts­strijd Ruslandexpert Ria Laenen (KU Leuven)

Wagner

Tijdens de invasie is de Wagner-groep, vooral dan als een huurlingenleger, in de openbaarheid getreden, terwijl ze al lang in alle luwte en duisterheid opereerden. “Dat heeft natuurlijk ook politieke implicaties”, klinkt het bij de Ruslandexpert.

De professor is niet van mening dat Jevgeni Prigozjin, de leider van de Wagner-groep, een bedreiging vormt voor de macht van Poetin. “Nieuw is dat de fricties tussen de Wagner-leiding en de officiële Russische legerleiding naar buiten komen. Die fricties komen de man aan de top, Poetin dus, wel goed uit. Het is niet de eerste keer dat hij zou proberen verschillende groeperingen tegen elkaar uit te spelen, maar zelf buiten schot blijft in die machtsstrijd.”

Constante

Dat laatste is een constante in de hele bestuursperiode van Poetin, waarbij hij nooit zelf schuld bekent voor zaken die fout lopen. Zo ook bij de coronapandemie, waarbij in Rusland disproportioneel veel doden zijn gevallen. “Daar zag je datzelfde patroon, van ‘Ik heb echt mijn uiterste best gedaan, maar het is de schuld van de lokale gouverneur of van de mensen in het ministerie van Gezondheid’, maar het is nooit een eigen schuldbekentenis”, aldus Laenen.

Diepe wonden tussen Russen en Oekraïners

Behalve een breuk tussen Rusland en het Westen, heeft de invasie vooral diepe wonden geslagen tussen de Russen en Oekraïners, twee volkeren die historische, culturele, religieuze en ook taalkundige banden hebben. “Ik vraag me af of die banden nog herstelbaar zijn. Ik heb daar niet veel hoop op”, aldus de professor. “De geografische locatie van Oekraïne zal niet wijzigen, wat de uitkomst ook zal zijn. Rusland zal een buurland blijven, waarmee misschien dan toch op de een of andere manier een relatie moet worden heropgebouwd.”

In de loop van de oorlog startte de professor wel een introspectie, “of daar wel een broederschap is, zoals de Russen zeggen”. “Want als je daar met de Oekraïners over praat, krijg je daar toch een andere visie op”, klinkt het.

“We weten ook dat er al langer grote littekens zijn, geschiedkundige littekens die men aan Russische zijde verdoezelt, maar die nu sterker naar boven komen.” In dat verband verwijst de professor naar de ‘holodomor’, een Oekraïense term voor de uitroeiing door uithongering van boeren in 1932 en 1933 door het Sovjetregime. Volgens schattingen van historici kwamen daarbij enkele miljoenen mensen om het leven. Het geldt als een van de grootste rampen in de geschiedenis van Oekraïne. “Ik ben er niet zo zeker van dat die banden tussen de Russen en Oekraïners op korte termijn hersteld kunnen worden", aldus Laenen.

Oekraïens leger

Ze plaatst ook nog een belangrijke kanttekening bij de stelling dat het Oekraïense leger de verwachtingen zou hebben overstegen tijdens deze oorlog. De annexatie van het schiereiland de Krim in het zuiden en het begin van de oorlog in de Donbas in het oosten van Oekraïne in 2014 is voor de Russen vrij vlot verlopen, “omdat ze toen met een totaal onvoorbereid Oekraïens leger te maken kregen”.

“Maar in die acht jaar is dat leger wel enorm geprofessionaliseerd en heeft het ook voor 24 februari 2022 veel steun en training uit het Westen gekregen, vooral van Amerikaanse zijde.” De Russen kregen in februari vorig jaar dus te maken met een veel beter voorbereide militaire tegenstander dan in 2014.

De Oekraïense president had geen militaire ervaring voor de start van de invasie. “Wel is hij iemand die er niet om verlegen is om zich te laten omringen door mensen die wel expertise ter zake hebben en zich te laten leiden door hun inzichten”, aldus Laenen. “Op basis daarvan neemt hij beslissingen en komt hij tot een veel professionelere, democratischere vorm van beleidsvoering dan zijn tegenstander in Moskou.”

