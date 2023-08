ANALYSE. Wat zou het Oekraïne letterlijk kosten om Poetin te geven wat hij wil?

LIVE OEKRAÏNE. Rusland start nieuw “succesvol” offensief - Moskou bombar­deert Zweedse fabriek in Oekraïne

Rusland heeft een Zweedse fabriek in het westen van Oekraïne gebombardeerd. Kiev zal deze winter en herfst geen gebruik meer kunnen maken van Amerikaanse F-16's. En de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft aangekondigd dat zijn land flink meer drones gaat produceren. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.