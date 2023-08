ANALYSE. Wat zou het Oekraïne kosten als het Poetin de gebieden zou geven die hij wil?

Tieners riskeren leven voor 100 euro per dag in oorlog om ‘drugssu­per­mark­ten’ in Marseille

Een 27-jarige jongeman staat dinsdag te wachten voor een flatgebouw Marseille. Plots verschijnt een gewapende kerel met een kap over het hoofd. Voor de ogen van tientallen verbijsterde voorbijgangers — onder wie kleine kinderen en een zwangere vrouw — opent hij met een kalasjnikov het vuur op de wachtende man. Die probeert de straat nog over te lopen, maar tevergeefs. Het is de 33ste dode dit jaar en de derde in vier dagen. Een blik op Marseille, waar in het hart van de stad open een bloot een gewelddadige drugsoorlog wordt uitgevochten. Zo is er het verhaal van de piepjonge huurmoordenaar Matéo, die mogelijk al tien moorden heeft gepleegd en daar best fier op is.