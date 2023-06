ANALYSE. Wat het afgelopen weekend leert over het risico op een nucleaire oorlog

“Totale blamage voor Poetin”: Ruslandex­per­te Carolien van Nunen ziet “absoluut verzwakte” Poetin na Wag­ner-op­stand

De spanning in Rusland neemt weer af nu de Wagner-troepen zich hebben teruggetrokken na de gewapende opstand. De Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin kwam overeen met Poetin en de Wit-Russische president om de muiterij stop te zetten en te verhuizen naar Wit-Rusland, terwijl het Kremlin belooft dat het de betrokken soldaten van het Wagner-huurlingenleger niet zal vervolgen. “Poetin komt hier absoluut verzwakt uit”, aldus Ruslandexperte Carolien van Nunen in een extra uitzending van VTM NIEUWS. “Het feit dat hij de interne veiligheid in eigen land niet kan garanderen, is problematisch.”