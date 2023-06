ANALYSE. Wat hebben vredesgesprekken voor zin als Poetin zo over de vorige liegt?

RECONSTRUC­TIE. Hoe Turkije de jacht opende op de Nederland­se drugsbaron ‘Bolle Jos’: van peperduur horloge tot lijst met voortvluch­ti­gen

De Nederlandse drugsbaron Jos Leijdekkers, beter bekend als ‘Bolle Jos’, was het grote doelwit tijdens een mega-politieactie in Turkije afgelopen week. Dat blijkt uit vertrouwelijke documenten die de krant ‘Algemeen Dagblad’ kon inkijken. Maar toch ontsprong hij de dans. Welke rol speelde Turkije? En wat zegt de megaoperatie over zijn onaantastbaarheid?