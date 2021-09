ANALYSE. Waarom Donald Trump zich blijft gedragen als een schaduwpresident

Middelvin­ger naar de VS: Guantánamo-gevangenen die werden geruild voor Amerikaan­se soldaat nu benoemd in Afghaanse regering

8 september In de nieuwe Afghaanse regering die benoemd is door de taliban, zitten vier voormalige gevangenen van Guantánamo. Die werden in 2014 vrijgelaten in ruil voor een gegijzelde Amerikaanse soldaat. Een vijfde man die toen uit het beruchte terroristenkamp mocht vertrekken, is door de taliban benoemd als gouverneur. Het Witte Huis verklaarde indertijd dat de vijf geen groot gevaar meer vormden.