ANALYSE. Waarom de Turkse kiesstrijd nog vóór de tweede ronde al gestreden lijkt

Het regime van de Turkse leider Erdogan heeft gewankeld zoals nooit tevoren. Maar het blijft wel overeind. Voor het eerst in het honderd jaar oude bestaan van de Turkse republiek wordt er pas in een tweede ronde over het presidentschap beslist. Maar daar heeft het huidige staatshoofd nog maar weinig van te vrezen. Waarom de spanning er dan uit is? En waarom al het ongenoegen bij de Turken toch niet voor een machtswissel zorgt? Dat zetten we hier op een rij.