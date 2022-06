ANALYSE. Voor Oekraïne is geen gunstige uitkomst meer mogelijk, zeggen experts: "Het kan enkel nog de verliezen beperken”

Oost- en West-Cy­prus verenigd in strijd tegen bosbranden: "Dit is een goede zaak”

Er is niet veel dat Grieks-Cyprioten en Turks-Cyprioten bij elkaar kan brengen. Maar toen er vorige week bosbranden woedden op het eiland in de Middellandse Zee, zetten ze hun meningsverschillen opzij om samen de vlammen te bestrijden. Dit was zo zeldzaam dat de permanente VN-vertegenwoordiger van het door oorlog verdeelde land maandag zijn lof uitsprak over de “zeer positieve” blijk van eenheid.

27 juni