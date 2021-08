ANALYSE. Tien jaar na de Arabische Lente rest alleen de boodschap dat vrijheid overroepen is en democratie niet deugt

Nederland­se politie vindt grootste crystalme­th­lab ooit nabij Belgische grens, productie­ca­pa­ci­teit van meer dan 100 kilo per dag

1 augustus De Nederlandse politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag het grootste en meest professionele crystalmethlab ooit in het land gevonden. De politie stootte op het lab in Nederweert in de provincie Limburg, niet ver van de Belgische grens. Er is een 62-jarige Poolse man aangehouden.