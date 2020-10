ANALYSE. Terwijl wij niet weten waar we besmet raken, isoleert Japan superverspreiders door efficiënte bronopsporing: “Jullie zitten in een uitputtingsoorlog”

“We varen blind”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven) vandaag in onze krant. Hij doelt op het totale gebrek aan kennis over wáár we besmet worden met Covid-19. Lopen we het virus op terwijl we met vrienden op café zitten, of tijdens de koffiepauze op het werk? Of gebeurt de verspreiding toch vooral thuis, door contacten met onze familie? En zijn het dan de kinderen die op school of in de jeugdbeweging van een vriendje het virus krijgen die het vervolgens naar huis brengen? Of zijn toch de intussen verboden muffe kleedkamers na de wekelijkse zaalvoetbalmatch de hotspots van coronabesmettingen? Die informatie hebben we niet, ondanks alle inspanningen rond contactopsporing - u hebt vast al tientallen keren uw naam en telefoonnummer achtergelaten op café - of restaurantbezoek, maar de keren dat u vervolgens bericht kreeg dat de gezellige man aan het tafeltje naast u besmet bleek, zijn op de vingers van één hand te tellen.