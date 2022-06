ANALYSE. Salah Abdeslam is een overschatte terrorist. Verdient hij wel de zwaarste straf?

Deze miljoenen­di­a­mant werd vermoede­lijk gestolen op kunstbeurs in Maastricht: “Grootste steen van de hele beurs”

Het collier dat dinsdag vermoedelijk is gestolen op de kunstbeurs in Maastricht, is van de in Amerika geboren Joël Arthur Rosenthal, een van de grootste en meest gerespecteerde juwelenontwerpers ter wereld. Volgens de Nederlandse juwelenhistoricus Martijn Akkerman gaat het om de “grootste en meest waardevolle steen van de beurs”. De kunstbeurs wil het bericht over het gestolen collier bevestigen noch ontkennen.

