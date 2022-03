ANALYSE. Rusland bindt in, maar dat betekent dat het Westen het écht moeilijk krijgt

Laat ons beginnen met een toegeving. Tot vrijdagavond hadden we nog nooit van Sergej Roedskoj gehoord. Lichte paniek. Opkomende schaamte. Tot bleek dat de man die het grootste nieuws in vier weken van oorlog naar buiten mocht brengen, niet eens een Engelstalige Wikipedia-pagina heeft. Wel een Russische en die leert dat hij 61 jaar oud is, in 2017 bevorderd werd tot driesterren-generaal en al meer zes jaar aan het hoofd staat van de Eerste Operationele Directie in de generale staf van het Russische leger. Hij is dus wel een belangrijke man.