ANALYSE. Professor Holslag waarschuwt: “Er heerst een misplaatste overwinningsroes in Europa”

Trump belooft einde 'geboorte­toe­ris­me' en geen automa­tisch burger­schap meer voor kinderen van illegalen

Donald Trump heeft dinsdag beloofd dat als hij in 2024 opnieuw tot president wordt gekozen, hij een einde maakt aan het automatische staatsburgerschap (‘birthright citizenship’) voor kinderen die in de Verenigde Staten zijn geboren uit illegaal in het land verblijvende ouders. De voormalige president, die campagne voert voor de Republikeinse presidentsnominatie, zei dat in een video op sociale media. Dat meldt ‘The New York Post’.