ANALYSE. Prigozjin runde Wagner als een multinational, maar waar gaan zijn miljarden nu naartoe?

Wagner-baas Jevgeni Prigozjin laat een miljardenimperium na. Hij runde zijn brutaal huurlingenleger als een gesmeerde multinational. Van wodkastokerijen in hartje Afrika tot goudmijnen en olievelden: zolang het maar roebels in het laatje bracht. Wij doken in de oorlogskas van de Wagner-groep. Vanwaar komen al die miljarden? Wat gebeurt er nu met al dat geld? “Prigozjin had een waanzinnig adresboekje, hij had overal contacten."