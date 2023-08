ANALYSE. Poetin krijgt een vredesakkoord wel verkocht aan zijn volk, maar een volgende oorlog ook

Zware vuurgevech­ten in Libische hoofdstad Tripoli lijken voorbij

In de Libische hoofdstad Tripoli lijken de zware vuurgevechten tussen twee gewapende groepen voorbij. In grote delen van de stad waren de gehele dinsdag knallen te horen en het vliegveld was afgesloten door het geweld. Volgens een hulpdienst zijn er 27 doden gevallen en meer dan honderd mensen gewond geraakt. Het is onduidelijk of onder de slachtoffers ook burgers zijn.