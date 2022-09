ANALYSE. Poetin is geen rat, al laat hij ons dat graag geloven. Eigenlijk maakt hij dreigementen zelden waar

Nieuw-Zee­land wil met wet af van ambtelijk taalge­bruik

Nieuw-Zeeland wil er met een wet voor zorgen dat ambtelijk taalgebruik stopt. De regering probeert bureaucraten zo te dwingen alleen nog in eenvoudige en begrijpbare taal met inwoners te communiceren. Of dat ook daadwerkelijk wettelijk wordt vastgelegd is nog de vraag, want de oppositie vreest volgens ‘The Guardian’ juist dat zo'n wet bureaucratie in de hand werkt.

