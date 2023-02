ANALYSE. "Oekraïne heeft van het einde van de lente tot en met de zomer om de Russen terug te dringen. Niet meer, niet minder”

EXCLUSIEVE ANALYSE. Oud-kolonel Housen: “We mogen niet naïef zijn, Rusland kan dit soort oorlog nog lang aan”

Hoelang kan deze oorlog nog duren? Oud-kolonel en defensiespecialist Roger Housen waarschuwt het Westen en benadrukt dat de strijd nog lang niet gestreden is. Want in een lange oorlog geeft ‘staying power’ bijna altijd de doorslag: “Als de Russen 100.000 soldaten in de strijd werpen, en dan nog eens 100.000, en dan nog eens 100.000, is dat een moeilijke tegenstander om in bedwang te houden.” Na één jaar oorlog analyseert Housen exclusief voor HLN de verhoudingen op het slagveld.