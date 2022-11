ANALYSE. Nu de leugen niet meer loont, lijkt de politieke dood van Donald Trump nabij

Agent veroor­deeld tot gevangenis­straf voor versprei­den van fake verkrach­tings­vi­deo op Twitter

Een Spaanse agent is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden wegens het verspreiden van nepnieuws op Twitter. Hij had een video met foutieve informatie gepost om een migrant van verkrachting te beschuldigen. Het is de eerste keer in Spanje dat iemand een celstraf krijgt voor het verspreiden van nepnieuws.

