ANALYSE. Nee, meneer de president. Deze oorlog stopt niet als Poetin sterft

Belg krijgt celstraf in Singapore omdat hij zich misdraagt tegen politie

Een 56-jarige Belg heeft in Singapore vier weken celstraf gekregen omdat hij zich heeft misdragen tegen de politie. De man maakte het in een dronken bui iets te bont in een bar. Toen de politie erbij kwam, beledigde hij agenten en deelde een kopstoot uit. Zo'n gedrag blijft in Singapore niet onbestraft.

14 december