ANALYSE. Nee, Duitsland zwenkt niet naar links. Het zwenkt vooral naar iets anders

Het is een teken van de tijd dat een partij kan jubelen met slechts een fractie van de stemmen die ze twee decennia geleden behaalde. Tot in 2009 wist de Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) altijd meer dan dertig procent van de kiezers te bekoren. In 1998 stond ze zelfs nog op meer dan veertig procent. De 25,7% die ze nu heeft behaald, is het derde slechtste resultaat ooit.