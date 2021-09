ANALYSE. Nee, dit was geen wraak. Waarom Salah Abdeslam regelrechte onzin verkoopt

Taxibe­drijf Uber naar verwach­ting bijna een winstge­vend bedrijf

10:24 Taxibedrijf en maaltijdbezorger Uber lijkt dicht bij het moment dat het Amerikaanse bedrijf eindelijk echt winstgevend is. In een nieuwe prognose houdt Uber er rekening mee dat dit in het huidige derde kwartaal voor het eerst sinds de beursgang in 2019 kan gaan gebeuren. Dat is vroeger dan eerder werd gedacht.