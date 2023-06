ANALYSE. Kolonel Housen: “De opstand van Wagnerbaas Prigozjin was geen staatsgreep”

Een week na zware explosie in hartje Parijs: lichaam gevonden onder puin van gebouw

In Parijs is nog een lichaam gevonden onder het puin van een gebouw dat vorige week is ingestort na een zware brand en explosie, dat meldt de Franse zender BFM-TV. Het lichaam is nog niet geïdentificeerd, maar sinds de explosie wordt de 57-jarige Anne B. vermist.