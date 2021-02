ANALYSE. Juridisch blijft de schuld van Trump discutabel. Maar een impeachment is geen juridisch proces

LIVESTREAM. Dag vier in afzettings­pro­ces Trump begonnen, Biden wacht "vol ongeduld" op beslissing Republikei­nen

18:21 In de Amerikaanse Senaat is de vierde dag van het impeachmentproces tegen Donald Trump van start gegaan. Aan de beurt komen vandaag de advocaten van de voormalige president. Zij zullen vooral pleiten dat het proces ongrondwettelijk is, en krijgen net als de Democratische aanklagers zestien uur de tijd om hun punt te maken. Mogelijk volgt dit weekend al een stemming. Huidig president Joe Biden is alvast benieuwd naar het standpunt van de Republikeinen.