ANALYSE. Joe Biden heeft wel puin geruimd, maar voor de wederopbouw is hij veel te zwak

Het was bijna letterlijk oorlogsgebied dat Joe Biden betrad, toen hij op 20 januari 2021 verscheen op Capitol Hill. Dat is de heuvel in Washington waar het parlementsgebouw staat en presidenten ingezworen worden. Die zetel van de democratie was twee weken eerder ontheiligd door dodelijk geweld, toen aanhangers van Donald Trump probeerden te verhinderen dat diens verkiezingsnederlaag bekrachtigd werd. De hoofdstad werd dan ook bewaakt door 25.000 soldaten — het grootste aantal dat er samentroepte sinds de burgeroorlog in de negentiende eeuw. En door de coronacrisis, die op dat moment al 400.000 Amerikanen het leven gekost had, moest het fel ingekrompen publiek gemaskerd op de plechtigheid verschijnen.