ANALYSE. Hoe Zelensky misschien wel meer op hulp van het Oosten dan van het Westen begint te hopen in de oorlog tegen Rusland

HERLEES OEKRAÏNE. Zelensky wil minister van Defensie Reznikov vervangen

Lees hier al het nieuws over de oorlog in Oekraïne van zondag 3 september. De Oekraïense luchtmacht meldt twee gewonde burgers na een Russische drone-aanval op de haven van Odesa vannacht. Het verkeer op de Krimbrug werd zondag vroeg eveneens stilgelegd, zonder uitleg van de Russische beheerder. Inmiddels is de belangrijkste verbinding tussen het schiereiland en het Russische vasteland weer vrijgegeven. In de bezette gebieden van Oekraïne worden ondertussen ‘verkiezingen’ gehouden met pro-Russische kandidaten.