ANALYSE. Hoe Poetins achterbakse vrienden zelfs een pact met de duivel niet te ver vinden om elkaar stokken in de wielen te steken

New York wil migranten huisvesten in gevangenis waar Jeffrey Epstein zelfmoord pleegde

Om de enorme druk op de daklozenopvang te verlichten, wil de stad New York ongedocumenteerde migranten gaan huisvesten in een federale gevangenis die is gesloten nadat miljardair Jeffrey Epstein er in 2019 zelfmoord had gepleegd. Dat schrijft het Amerikaanse persbureau Associated Press (AP).