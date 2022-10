ANALYSE. Hoe Iraanse paardenstaarten Oekraïne kunnen redden: als Teheran raketten levert, staat niets de vernietiging nog in de weg

Spectacu­lai­re beelden tonen hoe vrachtwa­gen gevuld met frituurvet helemaal uitbrandt

In Nederland is een vrachtwagen helemaal uitgebrand. Woensdagochtend rond 4.45 uur vatte het voertuig vuur op de A27 bij Oosterhout, ten noorden van Breda. De bestuurder slaagde erin om de in brand staande trailer af te koppelen op een afrit. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon het vuur niet doven. Door de grote hoeveelheden frituurvet en olijfolie in de trailer was de enige mogelijke optie om de trailer gecontroleerd te laten uitbranden.

13:12