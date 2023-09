ANALYSE. Hoe droneaanvallen de Russen nu helemaal gek maken: “Ze komen niet allemaal uit Oekraïne”

Wat kan Wagner nog na de dood van Prigozjin en Oetkin? Oud-kolonel Housen legt uit

Ruim één week na de fatale vliegtuigcrash van Wagner-leider Jevgeni Prigozjin en oprichter Dmitri Oetkin rijst de vraag of de onthoofde paramilitaire organisatie nog een toekomst heeft. Kan ze nog een rol spelen aan het front in Oekraïne of liggen de konvooien te verpieteren in Wit-Rusland? En waarom is Afrika een toptarget? Oud-kolonel Roger Housen legt uit.