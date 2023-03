ANALYSE. Hoe de nieuwe lichting jihadisten meteen weer voor gevaar kan zorgen

Israëli­sche defensiemi­nis­ter werkt na zijn ontslag gewoon door

De Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant werd zondag ontslagen, maar voert woensdag nog altijd zijn werk uit. Premier Benjamin Netanyahu had Gallant de laan uitgestuurd omdat hij openlijk had opgeroepen om van de omstreden hervormingen van de rechtspraak af te zien. In de chaos die daarna is ontstaan, is Gallant gewoon blijven zitten.