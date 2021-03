ANALYSE. Hoe Bidens geruzie met Rusland en China ook Europa tot rechtlijnigheid aanport

“Uh huh”, beaamde Biden toen hem dinsdag in een interview gevraagd werd of hij Poetin als een moordenaar beschouwt. “Dat doe ik.” Niet meteen een toonvoorbeeld van diplomatie. En ook de ontmoeting die Buitenlandminister Antony Blinken donderdag had met zijn Chinese ambtsgenoot, ging de perken van het protocol te buiten. Daar was de koffie amper uitgeschonken of Blinken had al geklaagd dat China een bedreiging vormt voor de stabiliteit in de wereld. De reacties waren navenant, waardoor de relatie met China nu de slechtste heet sinds de historische toenaderingspoging die Richard Nixon ondernam in 1972 — en die met Rusland de ijzigste sinds de val van Sovjetunie in 1991.