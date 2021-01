ANALYSE. “Hij deed tenminste moeite om zijn beloften waar te maken.” Wat de wereld moet onthouden van vier jaar Trump

PORTRET. Donald Trump: de president wiens geschiede­nis in een bordeel in Seattle begon

4 november Vrouwen, machtsmisbruik en geldgestuurde grootheidswaanzin. Dat zijn de trekken die we leren kennen wanneer we in onze archieven gaan zoeken naar de eerste vermeldingen van Donald Trump. Alles wat een niet zo onaanzienlijk deel van de wereldbevolking verafschuwt aan de man, blijkt al vroeg in zijn leven ontstaan. Stof genoeg voor een eigenzinnig portret.