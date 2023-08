ANALYSE. Het is cynisch, maar de westerse democratie zou Poetin kunnen redden

Spouwmuur isoleren? Eerst checken of er vleermui­zen wonen, zegt de Raad van State in Nederland

In de klimaatstrijd moeten we massaal onze huizen isoleren. Bij onze noorderburen is dat niet anders. Nu stelt de Nederlandse Raad van State dat er eerst onderzocht moet worden of er geen vleermuizen wonen. Die zijn namelijk door Europa beschermd, ook bij ons. “Dit vraagt een ingrijpende aanpassing in de werkwijze van bedrijven, die zich toeleggen op de na-isolatie van spouwmuren”, stelt de Raad in deze zaak die begon met ... een reclamefoldertje.