ANALYSE. Het graf van Rutte is gedolven. Hij ligt er alleen nog niet in

Mark Rutte kan best nog premier worden. Ook nu hij zowat overal het vertrouwen kwijtgespeeld is. Zijn partij is immers onmisbaar en andere grote leiders heeft ze niet. “De VVD is een verkoopkantoor geworden voor het merk Mark”, zo klinkt het de Nederlandse pers. Maar of er na een Rutte IV ook nog een Rutte V kan komen, wordt hoogst twijfelachtig. Of zoals de Volkskrant het al schreef: “Als een politicus onvermijdelijk is geworden, komt zijn einde in zicht.”