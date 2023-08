ANALYSE. Het einde van de oorlog in Oekraïne? “Zo goed als zeker dat Poetin naar kernwapens grijpt als hij de Krim dreigt te verliezen”

UPDATE LIVE. Oekraïne na dro­ne-aan­val op Russische hoofdstad: “Moskou raakt snel gewend aan een volwaardi­ge oorlog”

In Moskou is in de nacht van maandag op dinsdag een wolkenkrabber in het centrum van de stad geraakt door een drone, een tweede drone zou neergehaald zijn boven een buitenwijk van de stad. Volgens een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky raakt Moskou zo “snel gewend aan een volwaardige oorlog”. En tijdens drone-aanvallen op dichtbevolkte delen van de Oekraïense stad Charkiv is een gewonde gevallen, meldt de lokale overheid. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.