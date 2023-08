ANALYSE. Het einde van de oorlog in Oekraïne? “Zo goed als zeker dat Poetin naar kernwapens grijpt als de Krim dreigt te verliezen”

KIJK. Wagnerbaas Prigozjin hint op comeback: "Als er behoefte is, zullen we zeker beginnen met rekruteren”

Jevgeni Prigozjin heeft opnieuw teken van leven gegeven in een audioboodschap. Het lot van de in ongenade gevallen baas van het huurlingenleger Wagner blijft onduidelijk, maar volgens hem zal hij in de toekomst terug strijders rekruteren. “Als er behoefte is aan een nieuwe groep die de belangen van ons land kan beschermen, zullen we zeker beginnen met rekruteren.”