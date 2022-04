ANALYSE. “Et un, et deux, et cinq ans de plus!” Maar om wat te doen, Emmanuel Macron?

Aantal coronado­den stijgt in Shanghai, Peking slaat alarm

Het aantal coronadoden in Shanghai blijft stijgen ondanks de wekenlange lockdown in de miljoenenstad. De Chinese autoriteiten maakten melding van 39 nieuwe sterfgevallen, het hoogste dagcijfer in de huidige uitbraak. In hoofdstad Peking groeit de ongerustheid en is opgeroepen tot "onmiddellijke actie”.

24 april