ANALYSE. Een werkweek van amper 35 uur en al op pensioen op 62 jaar. Waarom veel Fransen het ondenkbaar vinden dat daaraan geraakt wordt

“Laat de gijzelaars niet vrij”: Jimmy Carter (98) ontdekt op zijn sterfbed hoe hij president­schap verloor aan Republi­keins complot met Iran

Hij kan nu ieder ogenblik sterven, de man die in het Witte Huis zat van 1977 tot 1981. Slechts vier jaar, want Jimmy Carter is één van de enige tien presidenten in de geschiedenis van de VS die hun herverkiezing verloren. En het is pas nu dat een kroongetuige onthult hoe dat kwam. Zijn tegenstrevers gooiden er de vrijheid en het welzijn van 52 landgenoten voor te grabbel. In een cynisch complot met Iran, dat wij hier reconstrueren.