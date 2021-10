ANALYSE. Een aanslag zoals die in Noorwegen bewijst dat strijd tegen terreur succesvol is

Noorse politie wist al in 2015 van mogelijk gevaar aanslagple­ger

6:50 De Noorse politie wist dat de man die vand in Kongsberg vijf mensen doodde met onder andere pijl en boog radicaliseerde en mogelijk geweld zou gebruiken. In een interview met de krant Verdens Gang zegt het hoofd van de afdeling terrorismebestrijding Arne Christian Haugstøyl dat de politie in 2015 voor het eerst over de man werd getipt.