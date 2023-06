ANALYSE. De vernietigde Leopard-tanks brengen het Oekraïense tegenoffensief niet in het gedrang, het probleem ligt ergens anders

Oorlogs­jour­na­list Rudi Vranckx: “Derde Wereldoor­log is al een tijdje bezig”

Hoewel verschillende experten nog debatteren over de vraag of er al dan niet een Derde Wereldoorlog dreigt aan te komen, gelooft Rudi Vranckx (63) dat die al een tijdje aan de gang is. Dat heeft de VRT NWS-oorlogsjournalist gezegd in een interview met het Nederlandse weekblad ‘Nieuwe Revu’. “Hoe groot is de verleiding ondertussen wel niet voor (de Russische president, Vladimir, red.) Poetin om een klein, tactisch kernbommetje in te zetten?”