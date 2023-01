ANALYSE. Daar zit Vladimir nu met al zijn gas

Voormalig Russische president Medvedev: “Schande om over militaire steun aan Oekraïne te praten in Davos”

De voormalig Russische president Dmitri Medvedev vindt het niet kunnen dat er over militaire hulp aan Oekraïne wordt gesproken op het World Economic Forum (WEF) in Davos. Het is "een schande", zegt hij op berichtendienst Telegram.

17 januari