ANALYSE. Boris Johnson wint, wat hij ook doet of laat

Botoxge­brui­kers hebben kans op bijwerkin­gen na Pfizervac­cin

17:32 Mensen die in het verleden botox of een andere filler lieten inspuiten, kunnen na een inenting met het Pfizervaccin last krijgen van zwellingen in het gezicht. Eerder verschenen al berichten over zulke bijwerkingen na een prik met Moderna. De milde verschijnselen zouden wel enkel in uitzonderlijke gevallen voorkomen en te behandelen zijn.