ANALYSE. Als Trump straks weer president wordt, dan moet hij pornoster Stormy Daniels nóg meer betalen

Opnieuw extreem geval van pestgedrag in Duitsland: harde beelden tonen hoe 13-jarig meisje aangeval­len en vernederd wordt

In Duitsland heeft een zwaar geval van pestgedrag grote verontwaardiging veroorzaakt. Schokkende videobeelden die gedeeld worden op sociale media tonen hoe een groep tienermeisjes een ander meisje uitscheldt en fysiek aanvalt. De pesters spuwen in het gezicht van het 13-jarige slachtoffer en steken ook haar haren in brand. Het incident komt amper een week nadat de 12-jarige Luise werd doodgestoken door twee klasgenoten in de Noord-Duitse gemeente Freudenberg.