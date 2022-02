ANALYSE. Als de Russen in de aanval gingen, kwam het Westen daar tot hiertoe altijd sterker uit

HET DEBAT. Zijn de huidige sancties tegen Rusland genoeg om Poetin op andere gedachten te brengen?

De Europese Unie heeft een pakket harde sancties aangekondigd die “enorme en ernstige gevolgen” hebben. De Amerikaanse president Joe Biden beloofde tijdens een toespraak dat “Poetin een paria zal worden op het internationale toneel”, en de Britse premier Boris Johnson kondigde “het grootste en zwaarste sanctiepakket ooit” aan. Wereldwijd worden sancties opgelegd tegen Rusland na de inval in Oekraïne, maar is dat genoeg om president Poetin te stoppen? Of moet er nog harder ingegrepen worden? Wat denkt u? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts en politici ervan vinden.

25 februari