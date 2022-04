Analisten op Russische staatstelevisie lijken zich al verzoend te hebben met idee van nucleaire Apocalyps: “Wij zullen naar de hemel gaan”

Analisten op de Russische staatstelevisie hebben nog een versnelling hoger geschakeld in hun oorlogsretoriek. Op alle grote kanalen is de afgelopen dagen te horen dat de Derde Wereldoorlog en het inzetten van nucleaire wapens nagenoeg onvermijdelijk zijn. En dat hoeft niet als een slechte zaak gezien te worden, zo klinkt het, want in tegenstelling tot de “vijand” is iedereen die sterft voor het Russische vaderland, verzekerd van een plekje in de “hemel”.

De analyses op de Russische staatstelevisie volgen de grote woorden die afgelopen week te horen waren bij de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en president Vladimir Poetin. Lavrov zei maandag dat de kans op een Derde Wereldoorlog “reëel” is en Poetin dreigde gisteren nog met het inzetten van “wapens die niemand anders heeft” tegen landen die proberen tussenbeide te komen in het conflict in Oekraïne.

Russische analisten lijken het idee van een Derde Wereldoorlog met de inzet van nucleaire wapens intussen als niet meer te vermijden te beschouwen en communiceren dat ook op die manier aan de Russische kijkers. Dat blijkt uit beelden die Russische media-analist Julia Davis deelde op sociale media.

Oorlogsverklaring

Volgens presentatrice Olga Skabeeva op staatszender Rusland-1 zijn de wapenleveringen van het Westen aan Oekraïne een oorlogsverklaring. “Waar wachten we op”, concludeert ze.

Ook politiek wetenschapper Mikhail Markelov schildert het Westen af als de grote slechterik in het verhaal en vindt zelfs dat de Derde Wereldoorlog de facto al gestart is. “De vertegenwoordigers van deze veertig verschillende landen zijn een moderne collectieve Hitler”, klinkt het bij hem.

In de talkshow van Vladimir Solovyov werd het zelfs nog scherper gesteld. Solovyov zelf bekloeg er zich over dat het Westen alle waarschuwingen van Rusland in de wind slaat. “Niets zal hen stoppen. Ze hebben besloten om het groots te spelen. Dit zijn klootzakken zonder moraal.”

Quote Het idee dat alles zal eindigen met een nucleaire aanval, lijkt me meer waarschijn­lijk dan alle andere scenario’s Margarita Simonyan, Hoofd Russische nieuwszender RT

De meest schokkende verklaring kwam echter van Margarita Simonyan, het hoofd van de Russische nieuwszender RT. “Ofwel verliezen we in Oekraïne, ofwel start de Derde Wereldoorlog”, klonk het bij haar. “Ik denk dat de piste van de Derde Wereldoorlog de meest realistische is, ons kennende en onze leider Vladimir Vladimirovich Poetin kennende. Het idee dat alles zal eindigen met een nucleaire aanval, lijkt me meer waarschijnlijk dan alle andere scenario’s. Tot mijn grote afschuw aan de ene kant, maar met dien verstande dat het nu eenmaal is wat het is, aan de andere kant.”

Hemel

“Maar wij zullen naar de hemel gaan, terwijl zij gewoon zullen kraken”, reageerde presentator Solovyov. Wat Simonyan dan weer het laconieke antwoord “we gaan allemaal ooit dood” ontlokte.

Ook presentator Dmitry Kulikov stelde dat oorlog soms “onvermijdelijk” is. “Laten we onze voorgangers waardig zijn en iedereen die ooit zoiets meemaakte. Waarom zouden we denken dat ons leven meer waard is dan dat van onze grootouders? Waarom zouden we vrij zijn van onze historische missie?”

Woordvoerder Maria Zakharova van het ministerie van Buitenlandse Zaken trok die harde lijn door. “De Westerse landen zullen zo ver gaan als ze kunnen. Als we hen niet stoppen, zullen ze tot het uiterste gaan.”

Scenario

Een goede reden volgens de gepensioneerde kolonel Yury Knutov om geen enkel scenario uit te sluiten. “Om de een of andere reden geloven ze dat ze Rusland kunnen verstikken tot we ons overgeven”, klonk het gisteren in de talkshow ‘60 Minuten’. “Dat Rusland zijn nucleaire wapens nooit zal gebruiken. Maar als het voortbestaan van onze natie bedreigd wordt, hebben we het recht om dat wel te doen.”

