Ana trapt orkaanseizoen in Atlantische Oceaan (te vroeg) af

Belgische en Franse verdachten van overval waarde­trans­port Amsterdam blijven in cel

17:52 Zes mannen uit België en Frankrijk die opgepakt werden na een gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam, blijven in de cel. Hun aanhouding is met veertien dagen verlengd, zo heeft de rechter-commissaris (een soort onderzoeksrechter) zaterdag besloten.